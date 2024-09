„Grüne Wiese darf nicht für Mega-Projekt sterben!“

Es geht für uns um ökologisch sehr viel, nämlich um rund 10 Hektar wertvolles Grün und die Versiegelung eines in Zeiten des Klimawandels so wichtigen Naturparadieses für bis zu 800 Wohnungen. Seit Jahren gibt es immer wieder Konflikte um die Aufschließung, die von der ÖVP aus welchen Gründen auch immer massiv forciert wird. Dabei hatten sich die Bürger 2019 bei einer Volksbefragung mit überwältigender Mehrheit gegen dieses Megaprojekt ausgesprochen“, empört sich die engagierte Mandatarin Gabriele Rass-Hubinek von den Grünen beim Lokalaugenschein mit krone.tv in Breitenfurt.