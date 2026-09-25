Alkolenker (44) verursacht Frontalcrash in Tirol

Nicht zu viel teuren Sprit, sondern deutlich zu viel Alkohol hat ein Deutscher (44) „getankt“, bevor er sich in Fulpmes im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land hinter das Steuer seines Autos setzte. Die Folge: Der Alkolenker kollidierte frontal mit dem Pkw eines Portugiesen (52).
Zu dem folgenschweren Unfall kam es am Donnerstag gegen 22.30 Uhr. Der 44-Jährige fuhr mit dem Pkw in Fulpmes auf der B183 in Richtung Tal, als er auf der Höhe von Straßenkilometer 9 in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. In weiterer Folge kollidierte er frontal mit dem Auto des 52-Jährigen.
Beide Lenker zogen sich bei dem Crash „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu und wurden in die Klinik Innsbruck bzw. in das Krankenhaus Hall eingeliefert.
Führerschein abgenommen
„Ein mit dem 44-Jährigen durchgeführter Test mit dem Alkomat ergab eine starke Alkoholisierung“, so die Ermittler der Polizei. Der Führerschein wurde dem Alkolenker freilich sofort abgenommen.
Nach dem Crash sind beide Fahrzeuge reif für den Schrottplatz. Im Bereich der Unfallstelle musste die B183 bis 0.40 Uhr komplett gesperrt werden.
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