Alkolenker (44) verursacht Frontalcrash in Tirol

Zu dem folgenschweren Unfall kam es am Donnerstag gegen 22.30 Uhr. Der 44-Jährige fuhr mit dem Pkw in Fulpmes auf der B183 in Richtung Tal, als er auf der Höhe von Straßenkilometer 9 in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. In weiterer Folge kollidierte er frontal mit dem Auto des 52-Jährigen.