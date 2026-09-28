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116 km/h in a built-up area

Speeder was traveling at twice the speed limit

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28.09.2026 13:00
A police patrol conducted speed checks using a laser gun on the L1259 in Atzbach.
A police patrol conducted speed checks using a laser gun on the L1259 in Atzbach.(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

“I didn’t know I was still in a built-up area”—but in this case, ignorance is no excuse for a hefty fine. A 21-year-old motorcyclist was speeding through the town of Atzbach at a whopping 116 km/h. 

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A 21-year-old from Timelkam was riding his motorcycle on the L1259 in the town of Atzbach on Saturday around 5:19 p.m., heading toward Katzenberg. At the same time, a police patrol was conducting speed checks using a laser gun on the L1259 in Atzbach. The motorcyclist was clocked traveling at 116 km/h within the town limits.

Negative breathalyzer test
During the subsequent stop and inspection of the driver and vehicle, the 21-year-old stated, in essence, that he had not realized he was still within the town limits. A preliminary breathalyzer test came back negative. The 21-year-old’s driver’s license was temporarily suspended on the spot. He will be reported to the appropriate authorities.

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