Auffahrunfall auf Autobahn: Lenker stark betrunken

Mann konnte nicht mehr abbremsen

Direkt hinter der Frau fuhr der 44-jährige Einheimische. Dieser konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Pkw der Polin auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden. Sowohl die Frau als auch der Mann blieben offenbar unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.