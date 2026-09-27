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Crash bei Baustelle

Auffahrunfall auf Autobahn: Lenker stark betrunken

Tirol
27.09.2026 15:00
Auf der Autobahn kam es zu dem Unfall (Symbolbild).
Auf der Autobahn kam es zu dem Unfall (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es Samstagabend auf der Inntalautobahn (A12) im Tiroler Unterland: Ein 44-jähriger Einheimischer fuhr im Baustellenbereich bei Wörgl auf den Wagen einer Frau auf. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief laut Polizei positiv.

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Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Eine 43-jährige polnische Lenkerin war mit ihrem Pkw auf der A12 unterwegs und reduzierte aufgrund der Geschwindigkeitsbeschränkung im Baustellenbereich ihr Tempo.

Mann konnte nicht mehr abbremsen
Direkt hinter der Frau fuhr der 44-jährige Einheimische. Dieser konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Pkw der Polin auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden. Sowohl die Frau als auch der Mann blieben offenbar unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.

Zitat Icon

Ein durchgeführter Alkomattest ergab schließlich eine hohe Alkoholisierung.

Die Polizei

Nach dem Zusammenstoß stellten die beiden Beteiligten ihre Fahrzeuge bei einer Tankstelle in Wörgl ab und verständigten die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle seien beim österreichischen Lenker Symptome festgestellt worden, die auf eine Alkoholisierung hindeuteten. „Ein durchgeführter Alkomattest ergab schließlich eine hohe Alkoholisierung“, heißt es vonseiten der Exekutive.

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Führerschein abgenommen
Dem 44-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Seinen Führerschein musste er abgeben. Entsprechende Anzeigen folgen.

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