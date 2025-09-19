Trump verweigert Taiwan Millionen für Militärhilfe

Telefonat zwischen Trump und Xi geplant

In Taiwan wird auch der Zollkrieg zwischen den USA und China intensiv verfolgt. Am Freitag wollen Trump und sein chinesischer Kollege Xi Jinping erneut telefonieren – das zweite Mal seit der Rückkehr des Republikaners ins Weiße Haus heuer im Jänner. Neben den Zöllen wird sich das Gespräch auch um die Neuorganisation der Eigentumsverhältnisse bei der Videoplattform TikTok in den USA drehen. TikTok gehört dem in China ansässigen ByteDance-Konzern.