Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Laut Bericht:

Trump verweigert Taiwan Millionen für Militärhilfe

Außenpolitik
19.09.2025 09:54
Die taiwanischen Streitkräfte proben regelmäßig für den Ernstfall – nämlich einen Angriff aus ...
Die taiwanischen Streitkräfte proben regelmäßig für den Ernstfall – nämlich einen Angriff aus China.(Bild: AFP/Handout/Taiwan‘s Ministry of National Defense)

US-Präsident Donald Trump hält sich offenbar auch gegenüber dem Verbündeten Taiwan an die Devise: „Keine Militärhilfe ohne Bezahlung“. Laut einem Medienbericht hat Trump in den vergangenen Monaten Taiwan Militärhilfen in Höhe von 400 Millionen Dollar (rund 340 Millionen Euro) verweigert.

0 Kommentare

Ein Mitarbeiter im Weißen Haus sagte gegenüber der „Washington Post“, dass die Entscheidung über das Hilfspaket noch nicht endgültig sei. Ein solcher Schritt würde eine deutliche Abkehr von der bisherigen US-Politik gegenüber der von Peking bedrohten Insel bedeuten.

Biden stellte zwei Mrd. Dollar zur Verfügung
Unter Trumps Vorgänger Joe Biden hatte Washington Taipeh Militärhilfen in Höhe von mehr als zwei Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt. Trump hingegen „unterstützt keine Waffenlieferungen ohne Bezahlung“, hieß es in dem Bericht. Diese Haltung zeige sich auch im Ukraine-Krieg.

Unter Präsident Joe Biden saß das Geld für Militärhilfen noch etwas lockerer.
Unter Präsident Joe Biden saß das Geld für Militärhilfen noch etwas lockerer.(Bild: AP/Nam Y. Huh)

Dem Bericht zufolge trafen sich Verteidigungsvertreter aus Taiwan und den USA im August in Anchorage im US-Staat Alaska. Bei den Gesprächen sei es um Waffenverkäufe „im Wert von mehreren Milliarden Dollar“ gegangen. Das Paket umfasste demnach unter anderem Drohnen, Raketen und Sensoren zur Überwachung der Küste der Insel. 

China hat in den vergangenen Jahren rund um Taiwan mehrfach große Militärmanöver abgehalten. Peking betrachtet das demokratische und seit Jahrzehnten eigenständige Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll – notfalls mit militärischer Gewalt.

Lesen Sie auch:
Staatspräsident Xi Jinping hielt kürzlich die größte Militärparade in der Geschichte seines ...
Warnung aus Peking
China droht und erwartet „Gesetz des Dschungels“
18.09.2025
Wenn China angreift
So bereitet Taiwan seine Bürger auf den Krieg vor
16.09.2025
Militärparade in China
Trump ortet „Konspiration gegen die USA“
03.09.2025

Telefonat zwischen Trump und Xi geplant
In Taiwan wird auch der Zollkrieg zwischen den USA und China intensiv verfolgt. Am Freitag wollen Trump und sein chinesischer Kollege Xi Jinping erneut telefonieren – das zweite Mal seit der Rückkehr des Republikaners ins Weiße Haus heuer im Jänner. Neben den Zöllen wird sich das Gespräch auch um die Neuorganisation der Eigentumsverhältnisse bei der Videoplattform TikTok in den USA drehen. TikTok gehört dem in China ansässigen ByteDance-Konzern.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
242.507 mal gelesen
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
137.613 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
132.270 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1612 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1243 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1031 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Außenpolitik
Laut Bericht:
Trump verweigert Taiwan Millionen für Militärhilfe
Krone Plus Logo
Nach neuem Gesetz
Gemeinden werden mit Anfragen regelrecht geflutet
Gebiete „befreit“
Ukraine eroberte 160 Quadratkilometer zurück
„Krone“-Kommentar
Einer zeigt, wie Politiker auch sein können
Krone Plus Logo
Svazek auf der Suche
Zeit für neuen FPÖ-Soziallandesrat wird knapp
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf