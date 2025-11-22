Zuwanderung direkt „in den Arbeitsplatz“ gefordert

Auf dem Prüfstand steht in Deutschland derzeit das geplante Rentengesetz, das die SPD um durchboxen will, vor allem von jungen Konservativen in Amthors CDU aber kritisiert wird. Anders als in deutschen Medien kolportiert, werde die Koalition laut Amthor daran aber nicht zerbrechen. Es gebe hier schlicht eine „Unwucht“, wenn insgesamt 350 Millionen Euro pro Tag alleine ins Rentensystem fließen. Diese solle durch die Schaffung einer Kommission behoben werden, meint Amthor. Kontroversen seien normal und auch wichtig für die Demokratie. Gemeinsam wollen Amthor und Plakolm in ihren Ländern für mehr Gerechtigkeit bei der Mindestsicherung eintreten. Es gehe vielmehr um Zuwanderung „in den Arbeitsplatz und nicht in das Arbeitsamt“.