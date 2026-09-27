Österreich kehrt mit zehn Medaillen aus China heim

Jubel in Shanghai für die jungen Fachkräfte aus Österreich: Mit zehn Medaillen – vier in Silber und sechs in Bronze – kehrt das Team von den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills zurück. Für eine „Goldene“ reichte es diesmal nicht.
Vier Tage lang Kämpfen und Schwitzen, Hoffen und Bangen liegen hinter 48 jungen Österreichern, zwölf davon aus der Steiermark. Am Sonntagabend kamen Tausende Zuschauer zur Closing Ceremony in die Mercedes-Benz-Arena in der ostchinesischen Megacity Shanghai. Nach strikten Sicherheitskontrollen nahmen die Weltmeister vor den Augen von 15.000 Zuschauern ihren Medaillen entgegen.
„Ruhig bleiben!“
„Voll geil!“, lautete die erst Reaktion von Fliesenleger Andreas Landl aus Wartberg an der Krems (OÖ) auf seine Silbermedaille. „Es ist wirklich ein Traum, ich dachte nicht, dass ich aufs Podium komme.“ Sein Trainer, Andreas Stiegler, kommt aus der Steiermark und hat in vielen Stunden Vorbereitung mit Landl gearbeitet. „Sein Tipp war: Ruhig blieben. Abgerechnet wird am Schluss.“ Stieglers Kandidaten holten in den vergangenen drei Jahren allesamt Gold.
Auch Luca Ladler aus Vorarlberg, der nun der zweitbeste junge Maler der Welt ist, hat mit einem Steirer trainiert, dem Welt- und Europameister Christoph Pessl. „Er hat gesagt, ich soll ruhig bleiben und nix überstürzen“, sagt er. Sobald er zuhause ist, will der Vizeweltmeister ausgiebig feiern.
Ebenfalls eine Silberne hängt nun um den Hals von Marcel Riener, Sanitär- und Heizungstechniker aus Niederösterreich. „Ich hab‘s wirklich nicht erwartet. Es war völlig überraschend, dass es Platz zwei wird!“ Vincent Track aus Tirol holt den zweiten Platz in Verfahrens- und Prozesstechnik. „Extreme Erleichterung und extreme Freude“ spürt er direkt danach. „So ein Gefühl werd‘ ich nie wieder haben im Leben.“
Zimmerer Luca Reitböck (OÖ), Chemielabortechniker René Bitschnau (V), Jonas Baltuska (Optoelectronic Technology, Wien), Schienenfahrzeugtechniker Benedikt Pritz (NÖ) und die Betonbauer Julian Gintner und Michael Pomassl (NÖ) jubelten über Bronze - ebenso wie Maschinenbauer Keanu Frick (V), der nach der Zeremonie „noch immer am ganzen Körper zittert“, wie er sagt. „Vor allem der letzte Tag war mit sieben Stunden anstrengend. Ich habe das Beste daraus gemacht!“
Steirer schaffen es nicht aufs Stockerl
Die zwölf steirischen Teilnehmer gingen in Sachen Edelmetall leer aus. Grafikdesigner Paul Bürki, Schneiderin Julia Kaufmann und Verkäuferin Anna Tritscher (Platz 4) bekamen eine „Medal for Excellence“. Mit dabei waren weiters Kristijan Hrdzic Gabriel Aldrian in Robot Systems Integration, Konstantin Hauser und Marwin Kremser in Autonomous Mobile Robotics, Bäckerin Jennifer Lueger und Paul Zadravec in Speditionslogistik. David Seidl und Paul Wohlesser traten im Teambewerb Mechatronik an, Jonas Leitner als Stuckateur. Nächstes Jahr finden die Euroskills in Düsseldorf statt.
Hannah Michaeler aus Shanghai
Die Reise erfolgte auf Einladung der Wirtschaftskammer Steiermark.
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