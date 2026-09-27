Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WorldSkills vorbei

Österreich kehrt mit zehn Medaillen aus China heim

Steiermark
27.09.2026 17:00
Vincent Track aus Tirol konnte über Silber in Verfahrens- und Prozesstechnik jubeln.
Vincent Track aus Tirol konnte über Silber in Verfahrens- und Prozesstechnik jubeln.(Bild: Florian Wieser)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Jubel in Shanghai für die jungen Fachkräfte aus Österreich: Mit zehn Medaillen – vier in Silber und sechs in Bronze – kehrt das Team von den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills zurück. Für eine „Goldene“ reichte es diesmal nicht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Vier Tage lang Kämpfen und Schwitzen, Hoffen und Bangen liegen hinter 48 jungen Österreichern, zwölf davon aus der Steiermark. Am Sonntagabend kamen Tausende Zuschauer zur Closing Ceremony in die Mercedes-Benz-Arena in der ostchinesischen Megacity Shanghai. Nach strikten Sicherheitskontrollen nahmen die Weltmeister vor den Augen von 15.000 Zuschauern ihren Medaillen entgegen. 

„Ruhig bleiben!“
„Voll geil!“, lautete die erst Reaktion von Fliesenleger Andreas Landl aus Wartberg an der Krems (OÖ) auf seine Silbermedaille. „Es ist wirklich ein Traum, ich dachte nicht, dass ich aufs Podium komme.“ Sein Trainer, Andreas Stiegler, kommt aus der Steiermark und hat in vielen Stunden Vorbereitung mit Landl gearbeitet. „Sein Tipp war: Ruhig blieben. Abgerechnet wird am Schluss.“ Stieglers Kandidaten holten in den vergangenen drei Jahren allesamt Gold.

Auch Luca Ladler aus Vorarlberg, der nun der zweitbeste junge Maler der Welt ist, hat mit einem Steirer trainiert, dem Welt- und Europameister Christoph Pessl. „Er hat gesagt, ich soll ruhig bleiben und nix überstürzen“, sagt er. Sobald er zuhause ist, will der Vizeweltmeister ausgiebig feiern.

Die steirische Delegation durfte sich über gute Leistungen, aber leider keine Medaille freuen.
Die steirische Delegation durfte sich über gute Leistungen, aber leider keine Medaille freuen.(Bild: MAX SLOVENCIK)

Ebenfalls eine Silberne hängt nun um den Hals von Marcel Riener, Sanitär- und Heizungstechniker aus Niederösterreich. „Ich hab‘s wirklich nicht erwartet. Es war völlig überraschend, dass es Platz zwei wird!“ Vincent Track aus Tirol holt den zweiten Platz in Verfahrens- und Prozesstechnik. „Extreme Erleichterung und extreme Freude“ spürt er direkt danach. „So ein Gefühl werd‘ ich nie wieder haben im Leben.“ 

Zimmerer Luca Reitböck (OÖ), Chemielabortechniker René Bitschnau (V), Jonas Baltuska (Optoelectronic Technology, Wien), Schienenfahrzeugtechniker Benedikt Pritz (NÖ) und die Betonbauer Julian Gintner und Michael Pomassl (NÖ) jubelten über Bronze - ebenso wie Maschinenbauer Keanu Frick (V), der nach der Zeremonie „noch immer am ganzen Körper zittert“, wie er sagt. „Vor allem der letzte Tag war mit sieben Stunden anstrengend. Ich habe das Beste daraus gemacht!“

Steirer schaffen es nicht aufs Stockerl
Die zwölf steirischen Teilnehmer gingen in Sachen Edelmetall leer aus. Grafikdesigner Paul Bürki, Schneiderin Julia Kaufmann und Verkäuferin Anna Tritscher (Platz 4) bekamen eine „Medal for Excellence“. Mit dabei waren weiters Kristijan Hrdzic Gabriel Aldrian in Robot Systems Integration, Konstantin Hauser und Marwin Kremser in Autonomous Mobile Robotics, Bäckerin Jennifer Lueger und Paul Zadravec in Speditionslogistik. David Seidl und Paul Wohlesser traten im Teambewerb Mechatronik an, Jonas Leitner als Stuckateur. Nächstes Jahr finden die Euroskills in Düsseldorf statt.

Hannah Michaeler aus Shanghai
Die Reise erfolgte auf Einladung der Wirtschaftskammer Steiermark.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
27.09.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
110.093 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
97.124 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
92.208 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
1473 mal kommentiert
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Österreich
„Danke, Österreich!“ So funktioniert Integration
978 mal kommentiert
Mit der Flüchtlingswelle 2015 kamen sehr viele Menschen nach Österreich.
Kolumnen
Mit Zeiler gegen Babler in einen heißen SPÖ-Herbst
885 mal kommentiert
Bisher hat SPÖ-Chef Babler sein Amt verteidigen können – das „Ja, ich will“ von Ex-ORF-Chef ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf