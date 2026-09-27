Österreich kehrt mit zehn Medaillen aus China heim

„Ruhig bleiben!“

„Voll geil!“, lautete die erst Reaktion von Fliesenleger Andreas Landl aus Wartberg an der Krems (OÖ) auf seine Silbermedaille. „Es ist wirklich ein Traum, ich dachte nicht, dass ich aufs Podium komme.“ Sein Trainer, Andreas Stiegler, kommt aus der Steiermark und hat in vielen Stunden Vorbereitung mit Landl gearbeitet. „Sein Tipp war: Ruhig blieben. Abgerechnet wird am Schluss.“ Stieglers Kandidaten holten in den vergangenen drei Jahren allesamt Gold.