Traumwetter bleibt Steirern noch weiter erhalten

Der heurige Altweibersommer macht seinem Namen nach wie vor alle Ehre: Viel Sonnenschein und bis zu 25 Grad werden auch für die neue Woche prognostiziert, am Berg bleibt das Wetter ebenso stabil.
Vor allem für passionierte Wanderer sind die Aussichten ein Traum: „Es bleibt warm und trocken, es gibt kaum Wind, die Fernsicht ist ideal“, fasst Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet die Bergprognose für die nächsten Tage zusammen. Während im Tal weiterhin stabile 20 bis 25 Grad prognostiziert werden, pendelt sich die Temperatur am Grazer Hausberg, dem Schöckl (rund 1500 Meter), auf etwa 13 Grad ein.
Das Einzige, was dieser Tage daran erinnert, dass bereits Herbst ist, ist der Nebel: „Diesen gibt es in der neuen Woche aber auch nur in der Früh für maximal ein paar Stunden“, sagt Brandes. Davon betroffen sind wie gewohnt das Mur- und Mürztal sowie so manche Teile der Südsteiermark.
Obwohl der September erst am Mittwoch endet, steht jetzt schon fest, dass er zu warm ausfällt: „Die Abweichung zum langjährigen Mittel liegt aktuell bei zwei Grad – Rekord ist aber keiner in Sicht“, so der Meteorologe. Schnee in den Bergen ist bis auf Weiteres übrigens dementsprechend auch nicht in Sicht.
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