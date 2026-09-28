Traumwetter bleibt Steirern noch weiter erhalten

Vor allem für passionierte Wanderer sind die Aussichten ein Traum: „Es bleibt warm und trocken, es gibt kaum Wind, die Fernsicht ist ideal“, fasst Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet die Bergprognose für die nächsten Tage zusammen. Während im Tal weiterhin stabile 20 bis 25 Grad prognostiziert werden, pendelt sich die Temperatur am Grazer Hausberg, dem Schöckl (rund 1500 Meter), auf etwa 13 Grad ein.