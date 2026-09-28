SPÖ schmetterte „Community Nurse“ einfach ab

Kienberger will das Vorhaben trotzdem weiterverfolgen. Für 2027 bringt sie auch eine mögliche Kürzung der Gemeinderatsentschädigungen ins Spiel. Bei 473.000 Euro im Voranschlag 2026 könnten schon zehn Prozent rund 47.300 Euro für die Finanzierung einer Community Nurse bringen. Einen Antrag kündigt die Blauen für die nächste Sitzung an.