Bundesweit an Spitze: Tiroler Tourismus ist top

Das Land Tirol liefert Zahlen anlässlich des Tourismus-Welttages am Sonntag. Mit 60.000 Beschäftigten und einer Wertschöpfung von 10,2 Milliarden Euro ist das Bundesland österreichweit Spitzenreiter, was den Tourismus betrifft!
Er ist ein Garant dafür, dass viele Personen in Tirols Tälern eine wirtschaftliche Grundlage haben und ein unverzichtbares Standbein der gesamten Wirtschaft hierzulande. Die Rede ist vom Tourismus. Anlässlich des Welttourismustages am gestrigen Sonntag präsentierte das Land zwei beachtliche Zahlen zu diesem Wirtschaftszweig.
So liegt die lukrierte jährliche Wertschöpfung bei stolzen 10,2 Milliarden Euro und die Zahl der Beschäftigten bewegt sich bei rund 60.000.
Die Tiroler Betriebe erwirtschaften das höchste Wachstum und der Tourismus bleibt bei uns ein Fels in der Brandung.
LH Anton Mattle
Bild: Johanna Birbaumer
Positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
Mit dieser Bilanz gilt Tirol als das erfolgreichste Tourismusland in ganz Österreich. Was sich auch positiv auf den Arbeitsmarkt auswirkt. „Die Arbeitslosigkeit bleibt in Tirol am unteren Ende der österreichischen Skala. Unsere Betriebe erwirtschaften das höchste Wirtschaftswachstum und der Tourismus bleibt bei uns ein Fels in der Brandung“, sagt dazu LH Anton Mattle, der betont, dass „der Tourismus zusammen mit der Industrie und der Wirtschaft ein Garant dafür ist, dass die Menschen eine Arbeit haben, die Täler weiterhin bewohnt werden und auch in die Infrastruktur investiert wird.“
Award als Beweis für die Gastfreundschaft
„Tirol hat als Tourismusstandort einen hervorragenden Ruf, wir sind in der obersten Liga“, freut sich auch der zuständige Wirtschafts-Landesrat Mario Gerber (ÖVP), der verdeutlicht, dass „das auch die aktuelle Auszeichnung als gastfreundlichstes Bundesland Österreichs beim Travelbook Award 2026 zeigt.“
Hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des heimischen Tourismus meint Gerber, dass die Devise „Qualität vor Quantität“ laute: „Wir setzen auf faire Rahmenbedingungen und auf einen offenen Dialog mit allen Stakeholdern. Unsere Tourismusstrategie gibt uns dafür die Richtung vor. Es geht um eine verantwortungsvolle Entwicklung, die Wertschöpfung und Lebensqualität in Balance hält.“
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