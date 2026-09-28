Bundesweit an Spitze: Tiroler Tourismus ist top

Positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt

Mit dieser Bilanz gilt Tirol als das erfolgreichste Tourismusland in ganz Österreich. Was sich auch positiv auf den Arbeitsmarkt auswirkt. „Die Arbeitslosigkeit bleibt in Tirol am unteren Ende der österreichischen Skala. Unsere Betriebe erwirtschaften das höchste Wirtschaftswachstum und der Tourismus bleibt bei uns ein Fels in der Brandung“, sagt dazu LH Anton Mattle, der betont, dass „der Tourismus zusammen mit der Industrie und der Wirtschaft ein Garant dafür ist, dass die Menschen eine Arbeit haben, die Täler weiterhin bewohnt werden und auch in die Infrastruktur investiert wird.“