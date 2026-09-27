Politicians Are Puzzled, Too
Why Crosses Are Disappearing from Classrooms
Now another 50 school crosses have gone missing. During the summer break, Andreas Rabl, the Freedom Party mayor of Wels, had an inspection conducted to check on the status of the legally required school crosses: In 117 of the 238 classrooms, there were none. New ones were hung up. But the disappearance continues.
“We’re puzzling over this ourselves. I don’t think it’s just down to the students,” says Rabl. Especially since—as the mayor adds—a teacher told him to his face “that she doesn’t want a cross hanging in her classroom.”
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