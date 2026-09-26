Racing Through Morocco’s Desert at 160 km/h Ahead of the Championship Final

Of course, anything can happen—but with a 14-point lead over Michael Kratzer, Michael Sandner already has one hand on the trophy in the “premier class” MX Open ahead of the Motocross National Championship final in Kirchschlag. “The title would mean a great deal to me; it would be the highlight of my career. I’ve been working toward this for a very long time. I probably won’t achieve anything greater than this—after all, I’m not the youngest anymore,” said the 27-year-old from Rainbach.