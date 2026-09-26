Unnecessary Risk?
Racing Through Morocco’s Desert at 160 km/h Ahead of the Championship Final
Motocross rider Michael Sandner from Rainbach (Upper Austria) has a chance to claim his first national championship title in the “premier class,” MX Open, this Sunday in Kirchschlag. But before that, he was in Morocco testing for KTM—at speeds he’s not used to, mind you.
Of course, anything can happen—but with a 14-point lead over Michael Kratzer, Michael Sandner already has one hand on the trophy in the “premier class” MX Open ahead of the Motocross National Championship final in Kirchschlag. “The title would mean a great deal to me; it would be the highlight of my career. I’ve been working toward this for a very long time. I probably won’t achieve anything greater than this—after all, I’m not the youngest anymore,” said the 27-year-old from Rainbach.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.