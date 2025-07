Großer Wirbel: Sitzung illegal mitgeschnitten

Aufzeichnung seien nur für Privatgebrauch

Ihr Verhalten rechtfertigt Rettinger so: „Es handelte sich nicht um eine politische Sitzung, sondern um ein Informationsgespräch, um fachliche Fragen zu einem sehr komplexen Thema zu stellen.“ Sie hätte im Vorfeld zahlreiche Fragen aus der Fraktion gesammelt und die Antworten korrekt und vollständig erfassen wollen. „Ich habe – aus reiner Gewissenhaftigkeit – die Antworten für mich selbst aufgezeichnet, mit dem Ziel, sie später schriftlich zusammenzufassen und die wichtigsten Punkte weiterzugeben“, so Rettinger weiter: „In diesem Fall habe ich so gehandelt, weil das Thema sehr komplex ist und ich Sorge hatte, wichtige Details nicht aufgeschrieben zu haben.“ Und: „Als mir bekannt wurde, dass Anwesende mit der Aufzeichnung nicht einverstanden waren, habe ich diese unverzüglich vor Ort und vor Zeugen gelöscht, inklusive der Löschung aus dem Papierkorb“.