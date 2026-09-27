Hilfe für Scheidungskinder seit mehr als 30 Jahren

Die Organisation „Rainbows“ begleitet Kinder und Jugendliche in Tirol nach einer Trennung seit mehr als 30 Jahren. Die nächsten Gruppenangebote in den Bezirken starten im Oktober.
Wenn sich Paare mit Kindern trennen, verändert sich das Leben der Knirpse oft schlagartig und von Grund auf. Während es bei einer Scheidung für die Eltern eines minderjährigen Kindes eine gesetzlich vorgeschriebene Beratung gibt, ist eine professionelle Begleitung der Kleinen bisher nicht rechtlich verankert. Und das, obwohl viele Studien belegen, dass eine Trennung negative Langzeitfolgen für die Scheidungskinder haben kann.
Wir unterstützen die Kinder dabei, wieder positive Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln.
Landesleiterin Barbara Baumgartner
„Können die Kinder stärken und sie begleiten“
An genau diesem Punkt setzt die Organisation „Rainbows“ an. In Tirol werden seit mittlerweile 33 Jahren Familien nach der Trennung unterstützt. Dabei werden Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren in Kleingruppen von Fachpersonal begleitet, während es für Jugendliche spezielle Youth-Gruppen gibt.
Laut Landesleiterin Barbara Baumgartner „können wir eine Trennung nicht ungeschehen machen. Aber wir können Kinder stärken, sie begleiten und sie dabei unterstützen, trotz der herausfordernden Situation wieder positive Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln“. Im Oktober starten die nächsten Gruppenangebote in Tirols Bezirken.
Infos und Anmeldung: www.rainbows.at
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