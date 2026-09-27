Hilfe für Scheidungskinder seit mehr als 30 Jahren

Wenn sich Paare mit Kindern trennen, verändert sich das Leben der Knirpse oft schlagartig und von Grund auf. Während es bei einer Scheidung für die Eltern eines minderjährigen Kindes eine gesetzlich vorgeschriebene Beratung gibt, ist eine professionelle Begleitung der Kleinen bisher nicht rechtlich verankert. Und das, obwohl viele Studien belegen, dass eine Trennung negative Langzeitfolgen für die Scheidungskinder haben kann.