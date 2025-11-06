Weniger Hochzeiten, aber auch weniger Trennungen

Gesamtscheidungsrate unter Österreich-Schnitt

„Nein, ich will nicht mehr“, sagten unterdessen 2198 Verheiratete, die sich im Jahr 2024 scheiden ließen. Bei den Ehescheidungen gab es somit ein Minus von 0,9 Prozent im Vergleich zu 2023. „Die Gesamtscheidungsrate liegt 2024 bei 32 Prozent“, rechnen die Statistiker vor. Zum Vergleich: österreichweit liegt sie bei 36,5. Auch bei den Scheidungen führt der Bezirk Innsbruck-Land mit 264 die Liste an. Auf den Plätzen zwei und drei landen die Bezirke Innsbruck-Stadt (212) und Kufstein (158).