Bombenstimmung am größten Heeresplatz Österreichs

„Wir zeigen, was hier täglich geleistet wird und ermöglichen unseren Besuchern einen Blick hinter die Kulissen“, freut sich der Kommandant des Truppenübungsplatzes Allentsteig, Konstantin Oberleitner, auf Samstag, den 3. Oktober auf viele Besucher. Denn der Tag der offenen Tür im Waldviertel schlägt normalerweise ein, „wie eine Granate“.
Jedes Jahr kommen die Menschenmassen jedes Jahr in das Lager Kaufholz, wo sich der größte Truppenübungsplatz Österreichs der Öffentlichkeit präsentiert. Heuer wird die familienfreundliche Veranstaltung am Samstag, 3. Oktober, von 10 bis 17 Uhr stattfinden, wo die Gäste mit der beliebten Gulaschkanone verköstigt werden.
Erleben Sie spektakuläre Vorführungen, faszinierende Fahrzeuge, Geräte und Handwerk oder werden Sie zum Piloten im Helikopter-Simulator. Ich freue mich auf Sie!
TÜPl-Kommandant Konstantin Oberleitner
Bild: PAUL KULEC
Die Werkstätten zeigen, welch außergewöhnliche Geräte zur Reparatur vorbeikommen können. Und an diesen Geräten mangelt es am Truppenübungsplatz nicht. Splittergeschützte Traktoren, ferngesteuerte Planierraupen, Minenräumgeräte und Spezialausrüstung die Feuerwehr des Truppenübungsplatzes gibt es zu bestaunen. Dazu kommt ein umfangreiches Rahmenprogramm. Ein Konzert der Militärmusik Burgenland, verschiedene dynamische Vorführungen und Demonstrationen. Auch der Heeressportverein wird seine Vielfältigkeit zeigen.
Escape-Rooms, VR-Brillen, Hubschraubersimulator
Eine große Menge an Angebot gibt es für Kinder. Vom Basteln mit Naturmaterialien über einer Schnitzeljagd bis hin zu Hüpfburgen ist vieles dabei. Aber auch Interaktives wird geboten. So kann man in Abenteuer mit der VR-Brille (Virtual Reality) eintauchen, auch ein äußerst realistischer Hubschraubersimulator ist dabei. Für die Mutigen ist ein Sprung aus luftiger Höhe möglich und bei passender Witterung auch eine Fahrt mit dem Heißluftballon Polaris. Dafür braucht man jedoch Glück, nur drei Plätze werden dazu verlost. Verschiedenste Mitmachstationen und Escape-Rooms runden das Programm ab.
Zivile Einsatzkräfte mit dabei
Freunde des Hauses sind ebenfalls dabei: Der ÖAMTC stellt einen Christophorus-Hubschrauber aus, das Rote Kreuz führt eine Stammzellenregistrierung durch und der Verein „Herz des Waldviertels“ präsentiert sich ebenfalls.
Kommandant freut sich auf viele Gäste
„Der Truppenübungsplatz Allentsteig ist mehr als ein militärisches Übungsgelände – er ist ein Ort voller Technik, Menschen und spannender Geschichten. Erleben Sie spektakuläre Vorführungen, faszinierende Fahrzeuge, Geräte und Handwerk. Am 3. Oktober wartet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie“ lädt TÜPl-Allentsteig Chef Oberleitner zum Tag der offenen Tür nach Allentsteig ins Lager Kaufholz.
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