Bombenstimmung am größten Heeresplatz Österreichs

Escape-Rooms, VR-Brillen, Hubschraubersimulator

Eine große Menge an Angebot gibt es für Kinder. Vom Basteln mit Naturmaterialien über einer Schnitzeljagd bis hin zu Hüpfburgen ist vieles dabei. Aber auch Interaktives wird geboten. So kann man in Abenteuer mit der VR-Brille (Virtual Reality) eintauchen, auch ein äußerst realistischer Hubschraubersimulator ist dabei. Für die Mutigen ist ein Sprung aus luftiger Höhe möglich und bei passender Witterung auch eine Fahrt mit dem Heißluftballon Polaris. Dafür braucht man jedoch Glück, nur drei Plätze werden dazu verlost. Verschiedenste Mitmachstationen und Escape-Rooms runden das Programm ab.