Die „Tiroler Krone“ verlost zwei Freizeittickets

Starkes Netzwerk im Großraum Innsbruck

„Das Freizeitticket ist nicht mit dem Anspruch gestartet, möglichst schnell möglichst groß zu werden“, blickt Initiator Thomas Schroll zurück: „Im Mittelpunkt stand von Anfang an die Frage, wie wir den Menschen in Tirol ein attraktives und leistbares Freizeitangebot machen können. Dass sich daraus über 20 Jahre ein so starkes Netzwerk entwickelt hat, ist vor allem dem Vertrauen und der Bereitschaft unserer Partner zu verdanken“, sagt Schroll, bis heute Vorsitzender des Freizeittickets Tirol.