Wie aus Saisonkarte die größte Verbundkarte wurde

„Trägt auch zur Akzeptanz des Tourismus bei“

Reinhard Klier, Sprecher der Tiroler Seilbahnen, bezeichnet das Freizeitticket als ein Leuchtturmprojekt, das „einerseits dazu beiträgt, dass die Akzeptanz des Tourismus in der Bevölkerung gesteigert wird. Andererseits bietet es aufgrund der sehr flachen Verrechnungsstruktur vor allem kleineren Skigebieten Planungssicherheit“. Er verweist auch auf die jeden Herbst aufflammende Diskussion über die Preise im Wintersport, die häufig von einzelnen Tagestarifen geprägt sei. „Für die Einheimischen und Vielfahrer sind aber vor allem regionale Verbundkarten, Jahreskarten und Kooperationen von Relevanz“, weiß Klier.