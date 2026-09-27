Die March erhält wieder mehr fließende Paradiese

Das steinerne Korsett verschwindet

Dafür wird tief in die bisherige Regulierung eingegriffen: Das steinerne Korsett wird teilweise zurückgebaut, große Mengen Sediment werden bewegt und in den regulierten Lauf eingebracht. Zwei ehemalige Flussarme werden wieder mit der March verbunden. Dadurch verlängert sich ihr Lauf um rund 900 Meter, zugleich wird das Gefälle der Flusssohle verringert. Das Wasser erhält mehr Raum und Zeit, seinen Weg wieder stärker selbst zu gestalten.