Steirer lief 4000 Kilometer: „War ein Wahnsinn!“

Mentale und körperliche Hürden gemeistert

Über 4000 Kilometer ist Auer in 92 Tagen gelaufen – das ist umgerechnet mehr als ein Marathon pro Tag (!) „Es war mental schon herausfordernd, aber ich habe gute Strategien entwickelt. Natürlich hat man auch Schmerzen, meine Achillessehne hat mir sehr zu schaffen gemacht“, erzählt Auer. Eine Herausforderung auf der Reise war auch, dass er immer 25 Kilo Zusatzgepäck auf einem Buggy mitführen musste. „Dadurch musste ich auf den Straßen laufen, das war schon nicht ohne. Und zwei Mal bin ich in schlimme Gewitter gekommen, das war auch nicht lustig.“ Aber es habe sich gelohnt.