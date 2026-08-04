„Bin so dankbar“: Steirer läuft Tausende Kilometer

Spenden sollen Kindern Ablenkung bringen

Bisher blieb er von gröberen Blessuren verschont – zum Glück. Nicht nur für Robert selbst, denn der Semriacher läuft auch für den guten Zweck, sammelt Spenden für die Kinderonkologie auf der Grazer Uniklinik. „Ich bin so dankbar für mein Leben und will deshalb etwas zurückgeben an Menschen, die nicht so viel Glück gehabt haben. Diese Kinder haben sich ihr Schicksal nicht ausgesucht – ich quäle mich freiwillig, sie müssen kämpfen und ich möchte sie im Rahmen meiner Möglichkeiten unterstützen.“