Bauer wurde von wild gewordenem Stier attackiert

Ein dramatischer Zwischenfall ereignete sich Sonntag gegen Mittag auf einem Bauernhof im Tiroler Zillertal. Ein Landwirt war in seinem Stall in Strass von einem wild gewordenen Stier attackiert worden. Der Bauer ist schwer verletzt. Der Vorfall weckt böse Erinnerungen.
Der schreckliche Zwischenfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr im Stall des Landwirts aus Strass im Zillertal. Der Bauer wollte seinen Stier gerade zu einem anderen Platz führen, als das Tier wild wurde und auf seinen Besitzer losging. Der Stier stieß den Bauer und drücke ihn gegen eine Absperrung.
Rettung in letzter Sekunde
Nur mit großer Anstrengung gelang es dem Landwirt, sich auf einem Heuballen in Sicherheit zu bringen und seine Angehörigen zu verständigen. Diese setzten sofort einen Notruf ab und eilten dem Mann zu Hilfe. Das Opfer erlitt bei der Stierattacke schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.
Der Vorfall weckt böse Erinnerungen. Erst im Oktober starb in Pfunds ein Tiroler bei einem Angriff durch einen Stier. Der Vorfall hatte sich auf einer eingezäunten Wiese zugetragen, als der 63-Jährige den Stier mit zwei Kühen auf die Weide treiben wollte.
