Bauer wurde von wild gewordenem Stier attackiert

Der schreckliche Zwischenfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr im Stall des Landwirts aus Strass im Zillertal. Der Bauer wollte seinen Stier gerade zu einem anderen Platz führen, als das Tier wild wurde und auf seinen Besitzer losging. Der Stier stieß den Bauer und drücke ihn gegen eine Absperrung.