Seniorin im Vignetten-Chaos: „Bin verzweifelt!“

Weitere Mahnschreiben

Inzwischen ist über ein halbes Jahr vergangen. Doch die Sorgen wurden nur größer, die Mahnschreiben mehr. „Ich sehe nicht ein, dass ich über 1000 Euro zahlen muss, niemand findet eine Lösung für mich!“ Der Geldbetrag errechnet sich laut der Seniorin aus einzelnen Strafen mehreren österreichischer Bezirkshauptmannschaften. Ihr geht es, neben der hohen Summe, vor allem um Gerechtigkeit. Sie versteht nicht, warum die Behörden nicht zusammenarbeiten und sie nicht – wenn überhaupt – nur einmal eine Strafzahlung tätigen muss. Dazu wäre sie immerhin bereit, damit alles ein Ende nimmt. Obwohl Rygol weiter betont: „Ich habe nichts falsch gemacht.“