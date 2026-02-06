Kurios: Frau zahlte Vignette, aber fuhr „ungültig“

Böse Überraschung mit teurer Strafe

Doch die böse Überraschung folgte! Bei der 73-Jährigen trudelten prompt mehrere Mahnungen der österreichischen Behörden ein, allerdings noch an ihrer deutschen Adresse. Rygol war aber gerade in die Steiermark umgezogen, natürlich inklusive Ummeldung. Als sie die Mahnungen verspätet sah – rund ein Dutzend Strafen für angebliches Fahren ohne gültige Vignette war ihr zugestellt worden – war sie verwundert. „Ich bin doch nicht so blöd, dass ich ein halbes Jahr ohne Vignette fahre“, sagt sie zur „Krone“. Schnell aktivierte sie ihren Gutschein für die Vignette („den habe ich zum Glück aufgehoben“) online vermeintlich erneut.

Laut Asfinag war es die erste Aktivierung. Der Code taucht dort im Oktober 2025 das erste Mal im System auf. Rygol: „Ich bin für mein Alter digital gut drauf, mache das seit Jahren so mit der Vignette und habe letzten Jänner bei der Bezahlung keine Fehlermeldung bekommen. Ich dachte also, alles passt.“