Immer mehr Politiker für neues Sexualstrafrecht

Grüne fordern Straftatbestand für Videos

Die NEOS sagten dazu, dass nicht nur die Tat selbst „ein großes Problem im Sexualstrafrecht“ sei. „Es ist das System, das Betroffene im Stich lässt.“ Die Kluft zwischen Anzeigen und Verurteilungen sei „erschütternd“. „Eine Gesetzesverschärfung ist wichtig – aber sie allein reicht nicht. Wenn mehr Anzeigen gestellt werden, ohne dass sich die Zahl der Verurteilungen erhöht, dann haben wir nichts gewonnen (...). Deshalb braucht es umfassenden Opferschutz, spezialisierte Ermittlerinnen und Ermittler Schulungen für Justiz und Polizei – und ein System, das den Mut der Betroffenen nicht bestraft, sondern schützt“, teilte die Partei in einer Aussendung mit.