Motorradfahrer (42) kracht gegen Anhänger von Auto

Ereignet hat sich der fatale Unfall am Freitagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, im Gemeindegebiet von Waidring im Bezirk Kitzbühel. Ein 52-jähriger Bosnier war mit seinem Pkw samt Anhänger auf der B178 in Richtung Lofer unterwegs und musste sein Fahrzeug aufgrund des Verkehrs abbremsen.