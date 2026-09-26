Motorradfahrer (42) kracht gegen Anhänger von Auto

Schrecklicher Unfall im Tiroler Unterland: Ein Motorradfahrer aus Deutschland fuhr auf der B178 Loferer Straße auf einen Anhänger auf und kam dadurch zu Sturz. Der 42-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Ereignet hat sich der fatale Unfall am Freitagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, im Gemeindegebiet von Waidring im Bezirk Kitzbühel. Ein 52-jähriger Bosnier war mit seinem Pkw samt Anhänger auf der B178 in Richtung Lofer unterwegs und musste sein Fahrzeug aufgrund des Verkehrs abbremsen.
Der Deutsche erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers.
Die Polizei
Der nachfolgende deutsche Motorradfahrer konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig reagieren. Er kollidierte mit dem linken hinteren Eck des Anhängers und kam anschließend zu Sturz, berichtete die Polizei.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Dabei habe der 42-Jährige schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers erlitten. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung ins Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.
Für die Dauer der Unfallaufnahme und des Rettungseinsatzes musste die B178 im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden.
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