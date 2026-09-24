Motorradfahrer (70) flog in hohen Bogen über Pkw

Eine unglückliche Verkettung führte gegen 11.05 Uhr zum Unfall in Gerlos: Ein 30-jähriger Deutscher lenkte dort einen Pkw in Richtung Zell am Ziller. Noch im Gemeindegebiet wollte er nach links einbiegen und musste aufgrund von Gegenverkehr stehen bleiben. Dahinter fuhr eine 49-jährige einheimische Autolenkerin. Auch diese bremste ihren Pkw ab. Kurz vor dem Stillstand fuhr ein dahinter fahrender 70-jähriger Einheimischer mit seinem Motorrad auf das Heck des Pkw der 49-Jährigen auf.