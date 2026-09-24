Motorradfahrer (70) flog in hohen Bogen über Pkw

Die Stunden vor dem einsetzenden Regen nutzte am Donnerstag ein Motorradfahrer (70) für eine Fahrt nach Gerlos, wo es zu einem schweren Unfall kam. Auch in Sölden erwischte es einen Biker (64), als er zunächst gegen eine Tunnelwand prallte.
Eine unglückliche Verkettung führte gegen 11.05 Uhr zum Unfall in Gerlos: Ein 30-jähriger Deutscher lenkte dort einen Pkw in Richtung Zell am Ziller. Noch im Gemeindegebiet wollte er nach links einbiegen und musste aufgrund von Gegenverkehr stehen bleiben. Dahinter fuhr eine 49-jährige einheimische Autolenkerin. Auch diese bremste ihren Pkw ab. Kurz vor dem Stillstand fuhr ein dahinter fahrender 70-jähriger Einheimischer mit seinem Motorrad auf das Heck des Pkw der 49-Jährigen auf.
70-Jähriger über den Pkw auf Fahrbahn geschleudert
Der Motorradlenker wurde über den Pkw geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert. Am Fahrzeug der 49-Jährigen entstand erheblicher und am Motorrad des 70-Jährigen Totalschaden. Die Gerlosstraße war während der Unfallaufnahme ca. 30 Minuten total gesperrt und etwa eineinhalb Stunden nur erschwert passierbar.
In Sölden prallte Motorradfahrer gegen Tunnelwand
Auch in Sölden kam es am Donnerstag zu einem schweren Motorradunfall: Gegen 13.45 Uhr lenkte ein 64-jähriger Deutscher als letzter einer dreiköpfigen Motorradgruppe sein Motorrad auf der Ötztalstraße in Richtung Gurgl taleinwärts. Am Ende einer Tunnelgalerie geriet der Biker aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Tunnelwand und anschließend gegen die dortige Leitschiene.
Der Lenker stürzte vom Motorrad und prallte anschließend gegen die Leitschiene, wo er erheblich verletzt liegen blieb. Seine Kollegen konnten den Unfall nach einem lauten Geräusch im Rückspiegel wahrnehmen. Sie leisteten sofort Erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Der 64-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert.
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