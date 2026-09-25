Paragleiter-Piloten kollidierten beim Landeanflug

Nach Kollision sackte Fluggerät zusammen

Zur selben Zeit war ein 35-jähriger Landsmann aus Lörrach ebenfalls im Landeanflug. In weiterer Folge touchierte der 61-Jährige den Gleitschirm des Jüngeren im oberen Bereich, woraufhin das Fluggerät zusammensackte und der 35-Jährige etwa fünf Meter abstürzte.