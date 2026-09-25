Paragleiter-Piloten kollidierten beim Landeanflug

Ungewöhnlicher Luft-Zwischenfall am Freitag im Tiroler Stubaital: Zwei Paragleiter-Piloten stießen dort beim Landeanflug zusammen. Letztlich hätte das Malheur aber schlimmer ausgehen können ...
Am Freitag gegen 12.30 Uhr befand sich ein 61-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Tuttlingen mit seinem Gleitschirm in Neustift im Stubaital im Landeanflug und versuchte seine Höhe zu verringern.
Nach Kollision sackte Fluggerät zusammen
Zur selben Zeit war ein 35-jähriger Landsmann aus Lörrach ebenfalls im Landeanflug. In weiterer Folge touchierte der 61-Jährige den Gleitschirm des Jüngeren im oberen Bereich, woraufhin das Fluggerät zusammensackte und der 35-Jährige etwa fünf Meter abstürzte.
Durch den Vorfall wurden beide Deutschen nur leicht verletzt und begaben sich selbstständig zur Kontrolle zu einem Hausarzt.
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