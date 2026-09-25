Kühbauer's protégé
LASK Star Leads Nigeria to Victory in National Team Debut!
One day after Sascha Horvath and Christoph Lang made their debuts for Austria, their LASK teammate Moses Usor also celebrated his debut for Nigeria’s national team—and led his “Super Eagles” to victory against Madagascar in their opening match of the Africa Cup of Nations qualifiers!
The 24-year-old, who was a key contributor to LASK’s Austrian Bundesliga championship last season with 13 goals and 6 assists, proved to be a super sub for Nigeria.
Super Sub Usor
Just four minutes after being substituted in by head coach Éric Chelle, Usor finished off a counterattack on the field at Moshood Abiola National Stadium to make it 2–1 for the home team.
At halftime, the score was tied 1–1 following goals by George Ilenikhena (45’+2) and Ehsan Kari (16’).
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