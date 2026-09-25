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85-Year-Old Injured

Driver hit a cyclist and only stopped briefly

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25.09.2026 19:53
After receiving initial treatment from the emergency doctor, the injured man was taken to ...
After receiving initial treatment from the emergency doctor, the injured man was taken to Braunau Hospital.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM, Krone KREATIV)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

First, a 73-year-old driver from the Innviertel region struck an 85-year-old man riding an e-bike. The cyclist was left injured in the roadside ditch, but the driver stopped only briefly before simply continuing on his way. Police were able to stop the 73-year-old shortly afterward. His hit-and-run will have consequences.

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An 85-year-old man from Ostermiething (Upper Austria) was riding his e-bike on Mühlenstraße (L1009) on Friday around 1:25 p.m., traveling from his home town toward Geretsberg. A 73-year-old driver from Franking was approaching from behind.

For reasons unknown at this time, the driver collided with the cyclist riding ahead of him in the Weißplatz area of the Geretsberg municipality. The 85-year-old was subsequently thrown into a roadside ditch. However, the 73-year-old stopped only briefly, checked on the injured cyclist, and then continued on his way toward Geretsberg.

(Bild: P. Huber)

Witnesses provided first aid
A 55-year-old female witness from Franking administered first aid to the injured man and initiated the emergency response. Other road users helped care for the 85-year-old until the Red Cross paramedics arrived. The man sustained injuries of an unspecified severity and, after receiving initial treatment from the emergency physician, was admitted to Braunau Hospital.

A police patrol was then able to quickly track down the 73-year-old and question him about the accident. The driver who fled the scene claimed that he had not been aware of the severity of the accident. He was charged.

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