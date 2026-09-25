Automatic Draft

His club confirms
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Italian first-division soccer club Frosinone Calcio will have to do without Florian Grillitsch for at least one month. The 31-year-old midfielder underwent surgery in Vienna after recently being sidelined due to groin pain.
According to the club, the procedure—which involved hernioplasty using the TAPP technique—was successful. He is expected to be sidelined for four to six weeks.
Rehab to Begin in the Coming Days
According to the club, how quickly Grillitsch can return will depend on the progress of his rehabilitation and further medical examinations. The player, who has 61 international appearances, is set to begin rehabilitation in the coming days.
For Frosinone coach Massimiliano Alvini, the loss of Grillitsch—who joined the team this summer from Sporting Braga in Portugal—means losing an important option in midfield. Frosinone is currently sixth in the Serie A standings.
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