Vatikan: Suchen nur nach Datum für Macron-Audienz

Hauptgrund für die Ablehnung sei die Haltung des Franzosen bei Sterbehilfe und beim Schwangerschaftsabbruch. Das französische Parlament hatte auf Betreiben Macrons im März 2024 ein „Recht auf Abtreibung“ als Grundrecht in die Verfassung aufgenommen. Das machte bisher kein anderes Land. Die Debatte, um die Sterbehilfe zu legalisieren, läuft noch. Macron spricht sich dafür aus. Papst Leo XIV. hat sich bei beiden Themen gegenteilig geäußert.