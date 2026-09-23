Touristen aus dem Osten fliegen auf die Steiermark

Von Mai bis August verzeichnete die Steiermark 2.000.500 Ankünfte und exakt 5.976.800 Nächtigungen – das ergibt ein zartes Plus von 2,7 Prozent bei den Ankünften und 1,4 Prozent bei den Nächtigungen. Dass der Zuwachs nicht höher ausfiel, liegt vor allem am August-Ergebnis: Sowohl Ankünfte mit 606.000 (-1,4%) als auch die Nächtigungen mit (1,1%) gingen etwas zurück, was damit zu erklären ist, dass die MotoGP in Spielberg heuer erst im September stattfand.