Juliane Bogner-Strauß bleibt ÖVP-Frauenchefin

Videobotschaft von Stocker

Ungefähr 200 Gäste, darunter die steirische Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom, waren beim Bundestag in Gamlitz (Steiermark) dabei. ÖVP-Bundesobmann Christian Stocker war in einer Videobotschaft zu hören: „(..) Frauenpolitik ist nicht nur Aufgabe eines Bundes. Die Gleichstellung und Gleichberechtigung von Mann und Frau muss ein zentrales Anliegen für alle Verantwortungsträger in der Politik sein. Für die Volkspartei kann ich das als Parteiobmann mit Überzeugung und Stolz sagen (...).“