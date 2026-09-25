Cobra was alerted
Teenager Arrested After Firing Shots from a Window
A 17-year-old triggered a large-scale police operation in Steyr on Thursday evening, in which the Cobra task force also participated. The boy had been observed by several witnesses as he fired shots from a window. He was arrested and was found to be in possession of an alarm gun and ammunition.
Several witnesses called 911 on September 24, 2026, at around 5:40 p.m., reporting that a male was firing shots from a window in the area of Leo-Gabler-Straße. Several patrol cars were dispatched to the scene, and the Cobra SWAT team was also alerted. Shortly thereafter, a female witness called 911 to report that the suspect had fled and was running toward Hans-Buchholzer-Straße.
Quickly Apprehended
Shortly thereafter, the fugitive—a 17-year-old from the Linz-Land district—was apprehended before 6:00 p.m., and the alarm gun he had used, along with the ammunition, was seized. A provisional weapons ban was imposed on the teenager, and he is being charged with several offenses.
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