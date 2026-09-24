Regierungs-Pfusch | Zivi-Rekord

Regierungs-Pfusch. Vorausschauende Politik – bekommen wir die oft serviert? Nein, natürlich nicht. Da schleppt sich die Dreier-Koalition monatelang zu einem - wie viele sagen – faulen Kompromiss in der Wehrdienstfrage, den sie bei einem sommerlichen Sonderministerrat in einer Salzburger Kaserne gerade noch schafft. Auf ein 6+3-Modell haben sich ÖVP, SPÖ und Neos dort mit letzter Kraft geeinigt. Sollte heißen: sechs Monate Grundwehrdienst plus drei Monate verbindliche Übungen. Schon bei den Interpretationen war die vermeintliche Einigkeit bereits wieder passé. Sollten die Milizübungen direkt an den Grundwehrdienst angeschlossen werden? Oder erst später erfolgen? Und vor allem: Was passiert mit dem Zivildienst? „Pfusch bei den Zivis“ titelte die „Krone“ bereits unmittelbar nach der Verkündung der Regierungspläne. Herausgekommen war, den Zivildienst zunächst nicht zu verlängern. Ab 2028 aber sollte, wenn sich zu wenige Grundwehrdiener melden, der Zivildienst um zwei Monate verlängert werden. Und dieser Plan, wer hätte es gedacht, hatte Folgen …