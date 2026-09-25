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Neue Fördermittel

Weitere 84 Millionen Euro für den Tiroler Wohnbau

Tirol
25.09.2026 11:00
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Nicole Sehabi
Von Nicole Sehabi

Neue Fördermittel sollen in Tirol leistbaren Wohnraum schaffen. Das Land Tirol hat im dritten Quartal 2026 insgesamt 83,8 Millionen Euro aus der Wohnbauförderung zugesichert.

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Das Land Tirol hat im dritten Quartal 2026 84 Millionen Euro aus der Wohnbauförderung zugesichert. Rund 64 Millionen Euro fließen in Neubauprojekte, weitere 20 Millionen in Sanierungen. Zusätzlich wurden 51 Millionen Euro für größere objektgeförderte Bauvorhaben freigegeben.

Zitat Icon

Die Wohnbauförderung ist eines unserer stärksten Instrumente, um Wohnen in Tirol leistbar zu halten

Philip Wohlgemuth, Landeshauptmann-Stellvertreter

Bild: Christof Birbaumer

Bilanz über Monate Juli bis September
Vergangenen Dienstag zog das Kuratorium für Wohnbauförderung unter dem Vorsitz von Wohnbaureferent LHStv. Philip Wohlgemuth Bilanz über die Förderungen von Juli bis September. Mit den Mitteln sollen neuer Wohnraum geschaffen, Gebäude saniert und der Energieverbrauch langfristig gesenkt werden.

„Die Wohnbauförderung ist eines unserer stärksten Instrumente, um Wohnen in Tirol leistbar zu halten“, betont Wohlgemuth. Die Förderungen würden Investitionen in allen Tiroler Bezirken sichern und zugleich die heimische Bauwirtschaft stärken.

Rund 64 Millionen Euro fließen in Neubauprojekte.
Rund 64 Millionen Euro fließen in Neubauprojekte.(Bild: Christof Birbaumer)

Fokus auf Sanierung
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Sanierung des Wohnraums. Dabei soll in effizientere Heizsysteme, Hitzeschutzmaßnahmen, Dämmungen und den Umstieg auf erneuerbare Energieträger investiert werden. Damit werden nicht nur die Gebäude aufgewertet, sondern auch der Energieverbrauch und die laufenden Wohnkosten reduziert.

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Auch Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sollen künftig stärker berücksichtigt werden. So sollen Rückbaukonzepte sowie die Wiederverwendung und das Recycling von Baustoffen in den Fokus rücken.

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