Weitere 84 Millionen Euro für den Tiroler Wohnbau

Fokus auf Sanierung

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Sanierung des Wohnraums. Dabei soll in effizientere Heizsysteme, Hitzeschutzmaßnahmen, Dämmungen und den Umstieg auf erneuerbare Energieträger investiert werden. Damit werden nicht nur die Gebäude aufgewertet, sondern auch der Energieverbrauch und die laufenden Wohnkosten reduziert.