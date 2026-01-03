Rekordjahr für leistbares und nachhaltiges Wohnen

Die Bilanz der Tiroler Wohnbauförderung liegt vor und sie zeigt: Bei Sanierung und Neubau wurden Höchststände erreicht. Der zuständige LHStv. Philip Wohlgemuth verspricht weiterhin massive Investitionen in den Wohnungsbau.
Insgesamt wurden im Vorjahr 434 Millionen Euro investiert, um leistbares, nachhaltiges und zukunftsfähiges Wohnen in Tirol zu sichern. „Mit 25.300 Sanierungen, 2137 neu errichteten und geförderten Wohnungen sowie mehr als 23 Millionen Euro für umwelt- und energiebewusste Maßnahmen wurde ein neuer Höchststand erreicht“, berichtete gestern der ressortzuständige LHStv. Philip Wohlgemuth (SPÖ).
Hilfe bei Deckung der Wohnkosten
Jeder Cent aus der Wohnbauförderung solle direkt den Tirolerinnen und Tirolern zugutekommen, betonte er und ergänzte: „Die Fördermöglichkeiten reichen vom Kauf einer Neubauwohnung über die Sanierung von bestehendem Wohnraum bis hin zur Umsetzung von energiesparenden und umweltfreundlichen Maßnahmen. Mit den Verbesserungen der letzten Jahre bei der Wohn- und Mietzinsbeihilfe haben wir außerdem einen wichtigen Schritt gesetzt, um Tirolerinnen und Tiroler noch stärker bei der Deckung der Wohnkosten zu unterstützen.“
Bei der Wohnbauförderung wird es keine Kürzungen geben. Bis 2028 sollen unter anderem 3000 neue Wohneinheiten entstehen.
LHStv. Philip Wohlgemuth (SPÖ)
Zahlreiche Neubauprojekte in ganz Tirol
Im Jahr 2025 wurden insgesamt 235 Millionen Euro in Neubauprojekte investiert. Der Erwerb von gebrauchten Wohnungen wurde mit rund 10 Millionen Euro unterstützt. Im Vergleich dazu waren es im Jahr 2024 rund 7,4 Millionen Euro. Über 43 Millionen Euro wurden in Form von Wohn- und Mietzinsbeihilfen gewährt – eine gezielte Unterstützungsleistung des Landes Tirol für Haushalte, die beim Grundbedürfnis Wohnen finanziell besonders gefordert sind. Für mehr als 25.300 Sanierungen wurden rund 123 Millionen Euro aufgewandt. Zum Vergleich: 2024 waren es 99 Millionen Euro für 24.300 Sanierungen.
Weitere 23 Mio. Euro flossen 2025 in die Förderung von umwelt- und energiebewusste Maßnahmen – zum Beispiel Photovoltaik-Anlagen, umweltschonende Heizsysteme oder Dachbegrünungen.
Impuls für die heimische Wirtschaft
Trotz hoher Baukosten, hoher Zinsen und einer bundesweit schwachen Konjunktur hat Tirol kräftig investiert und somit die heimische Wirtschaft tatkräftig unterstützt. Berechnungen des Landes zufolge wurde durch die Wohnbauförderung ein Bauvolumen von insgesamt 1,156 Mrd. Euro ausgelöst.
„Die Wohnbauförderung wirkt damit nicht nur sozial- und klimapolitisch, sondern auch als wichtiger Motor für Konjunktur und Beschäftigung in Tirol“, sagte Wohlgemuth und kündigte an, den eingeschlagenen Weg fortsetzen zu wollen: „Wir werden auch in den nächsten beiden Jahren die notwendigen Mittel bereitstellen.“
