Rekordjahr für leistbares und nachhaltiges Wohnen

Zahlreiche Neubauprojekte in ganz Tirol

Im Jahr 2025 wurden insgesamt 235 Millionen Euro in Neubauprojekte investiert. Der Erwerb von gebrauchten Wohnungen wurde mit rund 10 Millionen Euro unterstützt. Im Vergleich dazu waren es im Jahr 2024 rund 7,4 Millionen Euro. Über 43 Millionen Euro wurden in Form von Wohn- und Mietzinsbeihilfen gewährt – eine gezielte Unterstützungsleistung des Landes Tirol für Haushalte, die beim Grundbedürfnis Wohnen finanziell besonders gefordert sind. Für mehr als 25.300 Sanierungen wurden rund 123 Millionen Euro aufgewandt. Zum Vergleich: 2024 waren es 99 Millionen Euro für 24.300 Sanierungen.