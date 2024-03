159 Millionen Euro für leistbares Wohnen in Tirol

Für Sanierungen des Eigenheims, Kauf einer neuen Wohnung oder für den gemeinnützigen Wohnbau – das Land Tirol fördert mit 159 Mio. Euro das leistbare Wohnen im Rahmen der Wohnbauförderung. Die Zuschüsse gelten für den Zeitraum von Dezember 2023 bis März 2024. 99 Mio. fließen dabei in Neubauprojekte, 29 Mio. in Sanierungsvorhaben und 31 gehen an den gemeinnützigen Wohnbau. „Wohnen ist ein Grundbedürfnis und steht daher ganz klar im Fokus unserer Regierungsarbeit. Mit der Wohnbauförderung haben wir ein Instrument, um die Tirolerinnen und Tiroler gezielt zu unterstützen und leistbares Wohnen zu ermöglichen“, erklärt dazu LHStv. Georg Dornauer.