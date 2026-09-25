Was in NÖ nach einem „Kälte-Anruf“ passiert

Zehn Millionen Euro wurden im Vorjahr vom Land an Hilfsorganisationen ausgezahlt, die Menschen ohne Dach über dem Kopf helfen, heißt es aus dem Büro von der zuständigen Landesrätin Eva Prischl. Zum Beispiel an die Wohnhäuser der Emmausgemeinschaft in St. Pölten und Wiener Neustadt, wo laut Betreuer Lorenz Hochschorner „selbst Menschen, die früher gedacht haben, Obdachlosigkeit werde sie nie treffen“, landen. Auslöser bei Männern sind oft eine Trennung oder der Jobverlust. „Dann häufen sich die Schulden, früher oder später verliert man die Wohnung“.