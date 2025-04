Kampfsportlegende lockte falschen Arzt in Falle

Schnell zur Polizei gelaufen

„Ich habe dem sehr forschen und unsympathischen Anrufer dann vorgegaukelt, 22.000 Euro und 17 Goldmünzen daheim zu haben“, schmunzelt der 68-Jährige, der gemeinsam mit Zwillingsbruder Peter in Tirol als wahre Kampfsportlegende gilt. Was der Betrüger am Telefon aber nicht wusste: Weinold lief mit dem Handy am Ohr aus der Wohnung, schnurstracks zur nahe gelegenen Polizeiinspektion. „Beamte konnten das Gespräch dann mithören“, sagt der gewiefte Innsbrucker.