Sorge um Finanzierung trübt „Rainbows“-Jubiläum

Vor 35 Jahren war es für viele Steirerinnen und Steirer noch unvorstellbar, dass auch Kinder im Zuge einer Scheidung der Eltern, eine eigene Betreuung brauchen könnten: „Damals galt noch: Wenn die Mutter betreut wird, dann reicht das auch für die Kinder“, erinnern sich die Pionierinnen des Vereins Rainbows. Doch Ihnen war damals schon klar: „Wenn man Kinder in solchen schwierigen Phasen professionell betreut, kommen sie besser durch diese Zeit und es gibt auch weniger Probleme in der Folge“, erinnert sich Dagmar Bojdunyak-Rack, die Rainbows über fast 30 Jahre geprägt hat.