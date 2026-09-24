Three Suspects Escape
Unknown suspects rammed a car into a jewelry store
A break-in straight out of a movie took place Wednesday night in Linz: At least three unknown suspects rammed a car into the glass front of a Linz jewelry store, which was secured by a rolling grille. Within a minute, they grabbed everything that wasn’t nailed down and escaped unidentified.
At 3:52 a.m. on Thursday, unknown suspects smashed through the glass entrance—secured by a rolling grille—of a jewelry store on Wiener Straße in Linz with a loud crash. While one suspect remained in the car, initial reports indicate that two masked individuals forced their way into the store.
Jewelry Stuffed into Bags
There, they smashed several glass display cases with hammers and stuffed jewelry into shopping bags they had brought with them. After about a minute, the ordeal was over; the thieves jumped into their getaway car and took off. The investigation is in full swing. The exact amount of the loss is not yet known.
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