Lkw blieb in Tunnel hängen: Lenker wurde verletzt

Zu einem bösen Unfall mit einem Lkw kam es am Mittwochabend in Fließ (Tiroler Bezirk Landeck)! Ein Lkw-Lenker (29) hatte bei seinem Fahrzeug noch die Lademulde ausgeklappt. Damit blieb er in einem Portal hängen und prallte gegen die Decke. Er wurde erheblich verletzt.