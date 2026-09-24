Lkw blieb in Tunnel hängen: Lenker wurde verletzt

Zu einem bösen Unfall mit einem Lkw kam es am Mittwochabend in Fließ (Tiroler Bezirk Landeck)! Ein Lkw-Lenker (29) hatte bei seinem Fahrzeug noch die Lademulde ausgeklappt. Damit blieb er in einem Portal hängen und prallte gegen die Decke. Er wurde erheblich verletzt.
Der 29-jährige Mann aus Bosnien fuhr mit dem Lkw gegen 19.10 Uhr bei der Tunnelbaustelle in Fließ durch das Südportal in den Tunnel ein. Dabei hatte er nicht bemerkt, dass er noch die Lademulde des Lkw ausgeklappt hatte.
Die Mulde blieb am Portal hängen. Der Lkw bzw. die Fahrerkabine wurden angehoben und prallten gegen die Tunneldecke. Der 29-Jährige erlitt dabei erhebliche Verletzungen und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.
Am Lkw entstand schwerer Sachschaden. Die Lademulde wurde durch den Unfall vom Fahrgestell abgerissen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.