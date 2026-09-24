Paukenschlag: Leibnitz sagt das Erntedankfest ab

Mehr als 5000 Besucher erwartet

Laut dem Bürgermeister hatten sich schon mehr als 80 Hobbykünstler angemeldet, man rechnete mit mehr als 5000 Besuchern. Es wäre eine direkte Wertschöpfung von mehr als 250.000 Euro möglich gewesen. „Das Erntedankfest wurde zum politischen Spielball. Ich hätte mir gewünscht, dass bei dieser Entscheidung nicht parteipolitische Überlegungen, sondern das Interesse unserer Stadt im Mittelpunkt stehen. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sollten wir jede Möglichkeit nutzen, unsere Stadt zu beleben“, so Kos.