Auf Auffahrunfall wegen Reh folgte zweiter Crash

Ein Reh, das über die Straße lief, sorgte in der Nacht auf Donnerstag im Bereich Kössen bzw. Bichlbach in Tirol für gleich zwei Unfälle. Weil der Lenker (45) eines Klein-Lkw wegen des Tieres anhalten musste, prallte ein 20-jähriger Einheimischer Pkw-Lenker gegen das Fahrzeug. Wenig später prallte ein Einheimischer (18) gegen das demolierte Fahrzeug.
Auslöser der wahren Unfallserie dürfte ein Reh gewesen sein, dass auf der Walchseestraße die Fahrbahn querte. Gegen 4.30 Uhr musste ein 45-jähriger Ungar deshalb seinen Klein-Lkw auf der Straße anhalten.
Hinter ihm fuhr ein 20-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein gleichaltriger Einheimischer. Der 20-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das Heck des Klein-Lkw. Der Beifahrer wurde leicht verletzt. Er musste mit der Rettung ins Krankenhaus nach St. Johann eingeliefert werden.
Die Straße war zunächst für gut eine halben Stunde total gesperrt. Gegen 6.50 Uhr wurde der Verkehr durch die Freiwillige Feuerwehr Bichlbach wechselseitig angehalten.
Zweiter Unfall kurz darauf
Damit jedoch noch nicht genug. Aufgrund des Unfalles sicherte eine 28-jährige Einheimische die Unfallstelle ab. Sie positionierte ein Warndreieck, um den ankommenden Verkehr zu warnen. Sie trug eine Warnweste und stellte ihren beleuchteten Pkw zwischen Warndreieck und Unfallstelle ab, um diese zusätzlich abzusichern. Das Auto stand mit der Front in Richtung der entgegenkommenden Fahrzeuge.
Kurz vor 5 Uhr kam ein 18-jähriger Einheimischer auf die Unfallstelle zu. Aus ungeklärter Ursache prallte er frontal gegen das Auto der 28-Jährigen. Der junge Lenker wurde dabei erheblich verletzt und musste ebenfalls ins Krankenhaus nach St. Johann eingeliefert werden.
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