Auf Auffahrunfall wegen Reh folgte zweiter Crash

Zweiter Unfall kurz darauf

Damit jedoch noch nicht genug. Aufgrund des Unfalles sicherte eine 28-jährige Einheimische die Unfallstelle ab. Sie positionierte ein Warndreieck, um den ankommenden Verkehr zu warnen. Sie trug eine Warnweste und stellte ihren beleuchteten Pkw zwischen Warndreieck und Unfallstelle ab, um diese zusätzlich abzusichern. Das Auto stand mit der Front in Richtung der entgegenkommenden Fahrzeuge.