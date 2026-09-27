Neue Wege für die mentale Gesundheit

Neue Psychiatrie für die Obersteiermark

Ein wichtiger Schritt für eine stärker regional ausgerichtete psychiatrische Versorgung erfolgt ab 2027 in der Obersteiermark: Mit der neuen Psychiatrie am LKH Hochsteiermark, Standort Bruck, entsteht erstmals eine stationäre allgemeinpsychiatrische Versorgung direkt in der Region. Damit wird das bestehende psychiatrische Versorgungsangebot in der Steiermark um einen zweiten wichtigen stationären Schwerpunkt neben dem LKH Graz II, Standort Süd, ergänzt. Für Menschen aus der Obersteiermark bedeutet das kürzere Wege und eine psychiatrische Anlaufstelle näher an ihrem Lebensumfeld. Der Gesundheitsfonds Steiermark bezeichnet die neue Psychiatrie in Bruck ausdrücklich als erstes stationäres psychiatrisches Angebot für die Obersteiermark.