Meterhohe Flammen: 200 Feuerwehrleute im Einsatz

Alarmiert wurden die Feuerwehren am Mittwochnachmittag zunächst zu einem Wohnhausbrand in Hirnsdorf, Bezirk Weiz. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen meterhohe Flammen aus dem Gebäude. Aufgrund der Größe des Brandes wurde umgehend Abschnittsalarm ausgelöst. Zu Beginn war unklar, ob sich noch Menschen im Haus befanden. Kurz darauf konnte Entwarnung gegeben werden: Alle Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.