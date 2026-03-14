Johanniter haben einen neuen Stützpunkt in Zwettl

Suche nach Personal, auch Zweigstelle im Raum Gmünd ist im Gespräch

Und: „Zusätzlich zu Zwettl prüfen die Johanniter eine Zweigstelle im Raum Gmünd – in Abstimmung mit den lokalen Behörden und Unterstützern vor Ort“, überraschen die Johanniter mit weiteren Plänen für den infrastrukturellen Ausbau im Waldviertel. Man reagiert damit auf den Bedarf im Waldviertel, lautet es von der Rettungsorganisation.