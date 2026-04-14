In der Steiermark wohnt es sich am günstigsten

Mieten in Graz leicht gesunken

Anders stellt sich in Graz die Lage am Mietmarkt dar: Während die Preise für Eigentum anziehen, ist die Murmetropole im Immo-Preisspiegel die einzige Landeshauptstadt, in der Mietwohnungen im Vergleich zum Vorjahr leicht günstiger geworden sind. Für eine neuwertige Mietwohnung in Graz berappt man derzeit im Schnitt 9,95 Euro pro Quadratmeter (- 0,5 Prozent). „Wir zehren jetzt noch davon, dass hier in den Jahren vor der großen Teuerung viel gebaut wurde. Derzeit tut sich da nach wie vor relativ wenig“, sagt Kern. Steiermarkweit ist auch bei Mietwohnungen wieder das Murtal preislich das Schlusslicht (5,94 Euro/m²).